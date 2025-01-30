Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 09:38
Polis hemşire eş durumu ataması

Polis hemşire eşine hangi durumlarda tabi olabilir


adana0100
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:50
sadece ilk atamada tabi olur

Avcıkurt
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:53

Bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir diyorlar bazıları da tam net bir şey söyleyebililecek kimse

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