Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Ocak 2025 09:53
alan endeksi problemi
Yök yeni doçentlik kriterlerinde alan endeksi kavramını kaldırdığını açıkladı. ESCI, Scopus veya AVERY vb. endeksleri ayrı tanimlanacagi ifade edilmiştir. ancak bu endeksleri akademik tesvik puan hesaplamada puanlanamamaktadir. Bu nedenle bazı üniversiteler alan endeksi kapsamında hesaplamaya dahil ederken bazıları diğer uluslararası endeks kategorisine sokmaktadir. bununla ilgili hocalarım varsa nasıl bir yol izledi.

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