alan endeksi problemi

Yök yeni doçentlik kriterlerinde alan endeksi kavramını kaldırdığını açıkladı. ESCI, Scopus veya AVERY vb. endeksleri ayrı tanimlanacagi ifade edilmiştir. ancak bu endeksleri akademik tesvik puan hesaplamada puanlanamamaktadir. Bu nedenle bazı üniversiteler alan endeksi kapsamında hesaplamaya dahil ederken bazıları diğer uluslararası endeks kategorisine sokmaktadir. bununla ilgili hocalarım varsa nasıl bir yol izledi.

Yök yeni doçentlik kriterlerinde alan endeksi kavramını kaldırdığını açıkladı. ESCI, Scopus veya AVERY vb. endeksleri ayrı tanimlanacagi ifade edilmiştir. ancak bu endeksleri akademik tesvik puan hesaplamada puanlanamamaktadir. Bu nedenle bazı üniversiteler alan endeksi kapsamında hesaplamaya dahil ederken bazıları diğer uluslararası endeks kategorisine sokmaktadir. bununla ilgili hocalarım varsa nasıl bir yol izledi.