emeklilik GiB ?

ekpss ile atandım engel oranım %50 gelir idaresine başvurdum kabul edildi. eşimde memur bende aile formundada güncelleme oldu . Sorum şu engellik indirimi aylık olarak naaşa yansıyacak mı yoksa yıllık mı yansıyacak

ekpss ile atandım engel oranım %50 gelir idaresine başvurdum kabul edildi. eşimde memur bende aile formundada güncelleme oldu . Sorum şu engellik indirimi aylık olarak naaşa yansıyacak mı yoksa yıllık mı yansıyacak