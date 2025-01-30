Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Ocak 2025 10:30
emeklilik GiB ?
ekpss ile atandım engel oranım %50 gelir idaresine başvurdum kabul edildi. eşimde memur bende aile formundada güncelleme oldu . Sorum şu engellik indirimi aylık olarak naaşa yansıyacak mı yoksa yıllık mı yansıyacak

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