Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 10:39
eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir

120bin diyorum ben 3yıllık ortalama


üst devre
Aday Memur
30 Ocak 2025 11:54

75bin 3 yıllık bekliyorum.


slm08
Daire Başkanı
30 Ocak 2025 12:01

150 bin min olur


farelikoyunnincası
Aday Memur
30 Ocak 2025 12:08

her yıl için 1 maaş


horageçti
Şef
30 Ocak 2025 12:38
75 bin
Toplam 4 mesaj

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