Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 11:05
İstifa Eden 4B'lilerin 8 Yıla 1 Kademe İlerlemesi Mağduriyeti Hk.

2016-2018 yılları arasında adalet bakanlığında 4B'li Sözleşmeli olarak tam 2 yıl görev yaptım. Sonra Kpss ile merkezi atamadan aile bakanlığına atandım. Aile bakanlığında hizmet birleştirilmesi yaptım yıllık izin hakkından yararlandım, 2 kademe ilerlemesi aldım. Lakin çalıştığım 4B'li süreler için 8 yıla 1 kademe ilerlemesi için dilekçe verdim yeni çıkan son kanundan yararlanmak için, aile bakanlığı çalışırken istifa ettiğiniz için başka kuruma geçiş yapmanız nedeniyle diyerek dilekçemi reddetmiştir. Bu durumda olan var mı ?

Yeni çıkan kanuna göre 8 yıla 1 kademe ilerlemesinde, hizmet birleştirilmesi yapılmasına rağmen daha önce çalışırken istifa eden 4B'liler yararlanamayacak mıdır ?

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