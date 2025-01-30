Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2025 11:44
İLKSAN üyeliğinden çıkabiliyor muyuz?

3. toplu sözleşmede üyelik zorunluluğu kalkmış, ilksan danıştaya gitmiş, danıştay yürütmeyi durdurmuş, eğitimbirsen dava açtık süreç devam ediyor demiş ve sonrası yok.

bu yasal gasptan kurtulmanın bir yolu var mı?

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