Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2025 12:16
Banka alacak takip sistemi acil

arkadaşlar işin özeti şu garanti kredi kart borç çok,yapılandırma faizleri de maşallah sözde düştü oda 36 ay falan ama geri ödemesi 600.000 ise 900.00 fırlıyor vade kısaysa 4.75 den ..alacak takip sistemine aktarılırsa ne oluyor başına gelen bilen eden yardım lütfen ?

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