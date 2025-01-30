Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 12:23
Geçici görevlendirme

Geçici görevlendirmenin süresi bittiğinde geri dönen olur mu acaba çevrenizde var mı ve bitiş süresine ne kadar zaman kala dilekçe yazmak lazım?

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