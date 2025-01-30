Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2025 12:36
657'deki Teknikerin Üst Kurullara Geçiş Hakkı olup olmadığı

Selamun Aleyküm,

657 kapsamında çalışan Tekniker, Üst Kurullara (RTÜK, BTK vb. ) geçiş hakkı var mı?Bu Kurullarda Tekniker maaşları yüksek mi?

Bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler.


mratanamayan
Memur
30 Ocak 2025 13:53

üst kurulların maaşları diğer 657 ile aynıdır fark etmez naklen geçişin onaylanması için hem senin kurumunun hemde gideceğin kurumun onay vermesi gerekir

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