Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2025 14:29
Hekim order

Merhabalar arkadaşlar bir sorum olacaktı yatan hasta orderını günlük olarak sisteme girmekle mükellef tek kişi hekim midir bunun talimatı prosedürü nedir acaba hani tabelaya ıslak imzalı be kaşeli yazarak sisteme siz girin diye birşey demeye hakkı var mı bir hekimin saygılarımla.

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