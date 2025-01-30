Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 14:55
Emniyet normale mi dönüyor

Eskiden Emniyet konu başlığına girince ilk sayfalarda her zaman ihraç, soruşturma, Ydk Sevk, mücadele, açığa alma, avukat mahkeme vs gibi başlıklar olurdu. Şimdi bakıyorum bu başlıklara pek denk gelmiyoruz. Artık birşeyler değişiyor insafa mı geliyoruz. Diğer kurumlar gibi olayları davaları abartmayıp personelini idam eder gibi muamele yapmıyor muyuz. bir şeyler mi yapılmaya çalışıyor yoksa ben tamamen Yanılıyor muyum Her şey Eski düzen devam mı


Srkan112
Memur
30 Ocak 2025 14:55
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mahla
Aday Memur
30 Ocak 2025 15:12
Yanlışınız var hukuksuzluk arşa ulaşmış durumda. Sevgili admin, gruplardaki trollerin etkisiyle oluşan hakaretlerden ve küfürleşmeden dolayı hepsini sildi. Yoksa normalleşme yok.

paltolu
Aday Memur
30 Ocak 2025 15:22

Normalleşme var kardeşim. İhraç olan dışardaki hayata alıştı, teşkilattakiler kendi işleriyle meşgul

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