Emniyet normale mi dönüyor

Eskiden Emniyet konu başlığına girince ilk sayfalarda her zaman ihraç, soruşturma, Ydk Sevk, mücadele, açığa alma, avukat mahkeme vs gibi başlıklar olurdu. Şimdi bakıyorum bu başlıklara pek denk gelmiyoruz. Artık birşeyler değişiyor insafa mı geliyoruz. Diğer kurumlar gibi olayları davaları abartmayıp personelini idam eder gibi muamele yapmıyor muyuz. bir şeyler mi yapılmaya çalışıyor yoksa ben tamamen Yanılıyor muyum Her şey Eski düzen devam mı