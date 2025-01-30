Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2025 15:39
Uzman Öğretmenlik - Kurum Onayı Verildi. İlçe onayı yapmıyor!

merhaba,

* 2013/9 - 2015/2 tarihleri arasında "2353.08 meslek kodu ile ingilizce öğretmeni" (sgk dökümü) ile yaklaşık 15 ay özel bir okulda çalıştım,

* 2015/9 tarihinden itibaren de devlette öğretmen olarak çalışyorum.

*mebbi&#775;s'te "uzmanlık süresini dolduracağı gün 08/10/2024" olarak yansımakta ve ocak ayında eğitimlerimi tamamladım ve okulum sertifika için onay verdi.

Ancak ilçe milli eğitim özel okuldaki süremi saymıyor ve onay yapmıyor!

yardımcı olursanız sevinirim

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