Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2025 16:25
14 günlük maaş farkı

Merhaba 27 aralıkta işe başladım. 14 günlük maaş farkım yatmadı. Maaş birimi zaten maaşımı yeni katsayıdan aldığımı söyledi. Ama maaşım aynı birimimdeki arkadaşlarımdan 2400 tl eksik. Bu konuda bilgisi olan var mı maaş farkımı almalı mıydım


lDeimosl
Genel Müdür
30 Ocak 2025 16:46

19 günlük aralık maaşını katsayı belirlendikten sonra hesapladılarsa yeni katsayıdan yatmıştır 14 günlüğü. Normalde 15 aralıkra maaş alanlar 1-14 ocak arasını eski katsayıdan aldıkları için fark yatar.

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