Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2025 16:52
Cumhurbaşkanı kararıyla kadroya geçenlerde becayiş için zaman şartı var mı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kadroya geçenlerdenim. Şu an kadroluyum. Beceayis yapmak için yıl şartı var mı yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.Unvan değişikliği boşanma tayiniYeni atama yönetmeliği mağdurlarıÜcretsiz izinYıllık İzin Hakkıan Sahip Miyim?Eş tayini atama işlemleri başlatıldıheyet raporunda taban ödeme Özel Sektör Eş DurumuSağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavıEş durumu yardım

Sözlük

Matiate yeraltı şehri 1 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 6 Erkek çocuk hayranlığı 2 Sabırla beklediğiniz ve gelmesini çok istediğiniz şeyv 1 şu an çalan şarkı 1 Çıkar ilişkisi 2 İyi geceler sözlük 1 asa 2 sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 2

Son Haberler

'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklamaBakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yokFenerbahçe, Milan Skriniar'ı kadrosuna kattıDolar günü 35,77 TL'den tamamladıTopuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları