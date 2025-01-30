Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 17:10
Merzifon pomem

Merzifon pomem soruşturmalarını buradan yazışalım isterseniz


uluslararası2
Şube Müdürü
30 Ocak 2025 17:49

Kardeşim Allah aşkına sil şu başlığı


adana0100
Aday Memur
30 Ocak 2025 17:55
konu ne ??
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 genel atama dönemi2025 Şubat mazeret ataması Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuMukayitlik yapmak istemiyorumMobing nedeniyle suç duyurusuBim ve Danıştay bilgi paylaşımıKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıYeni atama yönetmeliği hakkında

Sözlük

fıstıklı baklava alamıyorlarsa fındıklı alsınlar 1 bayram telaşı 1 burçların tabiatla buluşması 1 gamze 2 Kaynana şekeri 4 bol su içmek 6 Sabırla beklediğiniz ve gelmesini çok istediğiniz şeyv 1 türkçe 2 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 4 sanayi 1

Son Haberler

'JAK timleri otel yangınına müdahale etmedi' iddiasına açıklamaBakanlık açıkladı: İSG hizmetlerinde otomatik ceza uygulaması yokFenerbahçe, Milan Skriniar'ı kadrosuna kattıDolar günü 35,77 TL'den tamamladıTopuk kanı uygulamasında retler 5 kat arttı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları