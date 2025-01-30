Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


30 Ocak 2025 17:21
bekçi kadrosu

yardımcı hizmetler sınıfı memur (bekçi) sınıfından maaş hesaplaması yapılırken memurlar nette bekçi kadrosu yok emsali nedir hangi kadrodan seçim yapacağız

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Sözlük

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