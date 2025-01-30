KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Ocak 2025 17:41
Kadroludan sözleşmeliye geçiş

Merhabalar kadrolu olarak bir kurumda psikolog olarak çalışıyorum farklı bir bakanlığa kpss sınavına tekrardan girip sözleşmeli psikolog olarak atabilir miyim bekleme süresi var mıdır acaba yardımcı olur musunuz


keyfi
Aday Memur
30 Ocak 2025 17:44

Bekleme süresi yok hocam bende senin gibi yaptım

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