Kamu Avukatlarının Çalışma Esaslarına ve Özlük Haklarına Yönelik Düzenleme

Herkese selamlar. Yargı Reformu Stratejisi ile kamu avukatlarına yönelik düzenleme yapılacağı hem Cumhurbaşkanı hem de Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak dile getirildi ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer verildi. Burda bulunan meslektaşlarımın yakın zamanın yapılacağına dair beklentisi var mı ve meslektaşlarımın öngörüsü nedir?

Herkese selamlar. Yargı Reformu Stratejisi ile kamu avukatlarına yönelik düzenleme yapılacağı hem Cumhurbaşkanı hem de Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak dile getirildi ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer verildi. Burda bulunan meslektaşlarımın yakın zamanın yapılacağına dair beklentisi var mı ve meslektaşlarımın öngörüsü nedir?