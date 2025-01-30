Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2025 17:44
Kamu Avukatlarının Çalışma Esaslarına ve Özlük Haklarına Yönelik Düzenleme
Herkese selamlar. Yargı Reformu Stratejisi ile kamu avukatlarına yönelik düzenleme yapılacağı hem Cumhurbaşkanı hem de Adalet Bakanı tarafından sözlü olarak dile getirildi ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer verildi. Burda bulunan meslektaşlarımın yakın zamanın yapılacağına dair beklentisi var mı ve meslektaşlarımın öngörüsü nedir?

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