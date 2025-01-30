Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 17:59
Sağlık mazereti nedeniyle memlekete atama talebi

bu yıl çift şark bitirip küçük bir batı iline döndüm 5 yıllık bir ilçede ilk yılım. babam yüzde 98 yatağa bağımlı engelli felç. memleketim olan büyükşehir ş. urfaya tayinimi istesem olumlu olurmu veya ne yapmam gerekir? cevap verirseniz memnun olurum


gamlıbaykuss
Aday Memur
30 Ocak 2025 18:46
personel daireye dilekçe yaz

neşeli murat
Aday Memur
30 Ocak 2025 19:21
dilekçe yazınca verirlermi
gamlıbaykuss, 57 dk. önce
personel daireye dilekçe yaz
Toplam 2 mesaj

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