KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


30 Ocak 2025 18:24
2025 mülakat
Evet arkadaşlar bir mülakat dönemine daha hoşgeldiniz beni bilen bilir :) Mülakat tarihlerinin başlangıcı 1 Mart olacaktır . Mart syı içerisinde bitirilecek bayramdan sonraki hafta ise açıklanacak şu an planlama bu yönde herkese hayırlı olsun

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