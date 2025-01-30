2025 mülakat

Evet arkadaşlar bir mülakat dönemine daha hoşgeldiniz beni bilen bilir :) Mülakat tarihlerinin başlangıcı 1 Mart olacaktır . Mart syı içerisinde bitirilecek bayramdan sonraki hafta ise açıklanacak şu an planlama bu yönde herkese hayırlı olsun

Evet arkadaşlar bir mülakat dönemine daha hoşgeldiniz beni bilen bilir :) Mülakat tarihlerinin başlangıcı 1 Mart olacaktır . Mart syı içerisinde bitirilecek bayramdan sonraki hafta ise açıklanacak şu an planlama bu yönde herkese hayırlı olsun