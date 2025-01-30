KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Ocak 2025 18:30
MSB SÖZLÜ MÜLAKAT

Daha önce Milli Savunma Bakanlığının mülakatına girenler oldu mu? Nasıl soru soruyorlar acaba?Şimdiden çok teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

MSB Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ön başvuru sonuçlarıAtama izinleriİİBF hakkında2026 KPSS lisans ataması KPSS branş sıralaması güncellemesi2024/2 Çaykur çay işletmeleri kurumuKarayolları genel müdürlüğü2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.Kamu mühendisleri lütfenSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Mülakat Hazırlığı

Sözlük

çorapla yatağa giren insan 1 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 4 Sabırla beklediğiniz ve gelmesini çok istediğiniz şeyv 1 Çıkar ilişkisi 2 sanayi 1 Deepseek 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 6 marmara bölgesinde yaşamak 4 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2 Samsun 1

Son Haberler

Kadın öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası verildiMotosiklet çarpan oğlunu kucağında sağlık ocağına taşıdıİsrail, 110 Filistinli mahkumu serbest bıraktıThodex kurucusu Özer'in tahliye edildiği iddialarına açıklamaBakan Şimşek: Konut arzını artırarak kiraları kontrol altına alacağız

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları