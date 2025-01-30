Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


30 Ocak 2025 19:10
SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI
Arkadaşlar merhaba mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları Mahalli İdare Birlikleri Kanunu mu oluyor acaba?

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Sözlük

küslüğü bitirmek için yeni yılı bekleyenler 2 çorapla yatağa giren insan 1 Sanayiye gidip çay içmeden dönmemek 1 kaynana dili 3 her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 1 burçların tabiatla buluşması 1 Kıbledağ Camii 1 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2 tezek 2 Yaklaştıkça insanı geren özel günler 1

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