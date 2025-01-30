Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)

Malumunuz doğa koruma ve milli parklar bağlı kuruluş oldu ve tarımdan ayrıldı. Tarımın açacağı ünvan değişikliğini bekliyorduk. Şu an nasıl bir yol izlenir? Ne zaman açılır ünvan değişikliği? Bilgisi veya fikri olan var mı?

Malumunuz doğa koruma ve milli parklar bağlı kuruluş oldu ve tarımdan ayrıldı. Tarımın açacağı ünvan değişikliğini bekliyorduk. Şu an nasıl bir yol izlenir? Ne zaman açılır ünvan değişikliği? Bilgisi veya fikri olan var mı?