Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 20:08
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)
Malumunuz doğa koruma ve milli parklar bağlı kuruluş oldu ve tarımdan ayrıldı. Tarımın açacağı ünvan değişikliğini bekliyorduk. Şu an nasıl bir yol izlenir? Ne zaman açılır ünvan değişikliği? Bilgisi veya fikri olan var mı?

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