Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2025 20:14
Öğretmen'e yumruk atmanın cezası

4040 tl olarak açıklanmış. Ömk ile iki katına çıkacaktı. Ömk olmasa 2020 lira galiba.


Drm123
Aday Memur
30 Ocak 2025 21:03

Skandal olay. 4000 TL karşılığında öğretmen dövdüm diye gezecek bu insan.


Braweheart01
Genel Müdür
30 Ocak 2025 21:06

yüksek ceza vermesinler sadece bizi dövmye kalkışan adama karşılık verip ağzını burnunu kıdığımda bana ceza vermesinler yeterli. Ben ona öyle bir karşılık veririm ki ömür boyu unutamaz.


ALİYAS
Daire Başkanı
30 Ocak 2025 21:07
bu kararı verene o yumruk atılsaydı cezası ne olurdu acaba. çok mu değersiz bir mesleğimiz var. bu konuda birlik olmalıyız
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