Öğretmen'e yumruk atmanın cezası

bu kararı verene o yumruk atılsaydı cezası ne olurdu acaba. çok mu değersiz bir mesleğimiz var. bu konuda birlik olmalıyız

bu kararı verene o yumruk atılsaydı cezası ne olurdu acaba. çok mu değersiz bir mesleğimiz var. bu konuda birlik olmalıyız