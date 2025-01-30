Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 21:27
Geçmişe dönük maaş ve özlük haklari

Herkese hayırlı akşamlar..

Kısa bir sorum olacaktı,avukatim istinaf ve temyiz aşamasında Meslekten çıkarma cezası kararınin iptalini vs istemiş lakin geriye dönük özlük hakları,maaş vs onlarla ilgili birşey yazmamış başvuru dilekçesinde..

Olurda Danıştay lehime karar verirse. geçmişe dönük; maaş ,kıdem gibi haklarım otomatik verilecek mi bana?yoksa tekrardan idare mahkemesinde bunları talep edeceğim şekilde yeni bir dava mi açmam gerekecek. şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler2025 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Şubat mazeret ataması 2025 banka promosyonuMukayitlik yapmak istemiyorumMobing nedeniyle suç duyurusuKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıBim ve Danıştay bilgi paylaşımıYeni atama yönetmeliği hakkında

Sözlük

Erkek çocuk hayranlığı 2 bir ölünün anı defteri. 3 bayram telaşı 1 canlan sözlük canlan 5 asa 2 Samsun 1 baş belası 2 Kıbledağ Camii 1 Hav hav hav 2 punto 1

Son Haberler

SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onayNeşet Ertaş'ın kız kardeşinin evi yandıFilistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Erdoğan'a duygu dolu mektupMadde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?Bursa'da kaza yapan tır alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları