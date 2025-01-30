Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 21:43
Psikiyatri C dilimi nasıl çalışır

Merhaba psikiyatri c dilimi rapor verdi tedavi sürecinde silahsız çalışması diye. Ek görev yazılabilir mi, psikiyatri C dilimi nasıl çalışır ek görev yazmaya çalışıyorlar yazamazlarsa herhangi bir yönetmeliği var mı varsa paylaşır mısınız


26342
Memur
30 Ocak 2025 21:56
ek görev yazılmaz birimin faal görevleri dışında çalıştırılırsın aktif göreve yazamaz seni ama mukayitlik nöbetçi amirliği muhabere gibi yerlerde çalıştırılırsın yönetmeliğe de google emniyet sağlık şartları yönetmeliği yazarsan ulaşabilirsin 6+1 yada 5+2 şeklinde gece gündüz bayram tatil hafta sonu her şekilde çalışabilirsin sadece aktif göreve yazamazlar yazarlarsa çok büyük risk

umtblc
Şube Müdürü
30 Ocak 2025 22:05

silahsız adama mukayyitlik yaptıramaz.mukayyitlik faal olmayan bir görev değildir. süpheli adamın ifadesini silahsız kendini savunmaktan mahrum bir memur neye istinaden alacak. Silahsız bir insanı tehlikeden uzak bir büroda mümkünse süphelilerle mülaki olamayacağı bir birimde çalıştırmak zorundalar. başına bir iş geldiğinde kendini savunamayacak adamı öyle kafasına göre kimse çalıştıramaz. kanun maddesi açık ve net

Madde-23-5

Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

26342, 1 saat önce
ek görev yazılmaz birimin faal görevleri dışında çalıştırılırsın aktif göreve yazamaz seni ama mukayitlik nöbetçi amirliği muhabere gibi yerlerde çalıştırılırsın yönetmeliğe de google emniyet sağlık şartları yönetmeliği yazarsan ulaşabilirsin 6+1 yada 5+2 şeklinde gece gündüz bayram tatil hafta sonu her şekilde çalışabilirsin sadece aktif göreve yazamazlar yazarlarsa çok büyük risk

26342
Memur
30 Ocak 2025 22:17
senin burada yazdığında mukayitlik yazmıyor farkındaysan adam ek görevden bahsediyor sen mukayitlik yapıp yapmayacağını sorguluyorsun çalıştırır efendim senin karşına gelen şüpheli elinde silahıyla bıçağıyla gelmiyor ama yine de sen doğrusunu bilirisin
umtblc, 52 dk. önce

silahsız adama mukayyitlik yaptıramaz.mukayyitlik faal olmayan bir görev değildir. süpheli adamın ifadesini silahsız kendini savunmaktan mahrum bir memur neye istinaden alacak. Silahsız bir insanı tehlikeden uzak bir büroda mümkünse süphelilerle mülaki olamayacağı bir birimde çalıştırmak zorundalar. başına bir iş geldiğinde kendini savunamayacak adamı öyle kafasına göre kimse çalıştıramaz. kanun maddesi açık ve net

Madde-23-5

Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.


umtblc
Şube Müdürü
30 Ocak 2025 22:56

ben daha iyi biliyorum evet. ben silahı bıraktığımda beni öyle çalıştırmak istediler dilekçe verdim ve mukayyit olarak çalıştırılmadım. bilip bilmeden adamı mukayyitlik yaparlar diye yanıltma. maddede mukayyitlik yazmıyor evet faal olmayan birim yazıyor. silahsız bir adam şüpheli adam ifade sırasında atladı üzerine silah yok gaz yok teçhizat yok sivil çalışan bir memur kendini nasıl savunacak kardeş. bu adamı mukayyit olarak çalıştıramazlar. çalışan varsa yazsın bir dilekçe bak bakim çalıştırıyorlarmı

26342, 40 dk. önce
senin burada yazdığında mukayitlik yazmıyor farkındaysan adam ek görevden bahsediyor sen mukayitlik yapıp yapmayacağını sorguluyorsun çalıştırır efendim senin karşına gelen şüpheli elinde silahıyla bıçağıyla gelmiyor ama yine de sen doğrusunu bilirisin
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