Psikiyatri C dilimi nasıl çalışır

ek görev yazılmaz birimin faal görevleri dışında çalıştırılırsın aktif göreve yazamaz seni ama mukayitlik nöbetçi amirliği muhabere gibi yerlerde çalıştırılırsın yönetmeliğe de google emniyet sağlık şartları yönetmeliği yazarsan ulaşabilirsin 6+1 yada 5+2 şeklinde gece gündüz bayram tatil hafta sonu her şekilde çalışabilirsin sadece aktif göreve yazamazlar yazarlarsa çok büyük risk

ek görev yazılmaz birimin faal görevleri dışında çalıştırılırsın aktif göreve yazamaz seni ama mukayitlik nöbetçi amirliği muhabere gibi yerlerde çalıştırılırsın yönetmeliğe de google emniyet sağlık şartları yönetmeliği yazarsan ulaşabilirsin 6+1 yada 5+2 şeklinde gece gündüz bayram tatil hafta sonu her şekilde çalışabilirsin sadece aktif göreve yazamazlar yazarlarsa çok büyük risk