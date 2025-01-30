Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 21:58
Diplomat Eş Durumu

Merhabalar, eşi Diplomat olan bir memurun hakları nedir acaba bir yönergesini bulamadım, diplomat eşe mi tabi olacağız?

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