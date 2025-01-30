Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 22:31
vardiya komple rapor alsa ne olur

cezaevinde bir vardiyadaki memurların hepsi aynı anda rapor alsa ne olur merak ediyorum?


catman23
Aday Memur
30 Ocak 2025 22:55
devletin işi yerde kalmaz . bir şekilde kriz atlatılır ancak o vardiyadaki memurlar bir süre sonra bambaşka sehirlerde gözlerini açarlar
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