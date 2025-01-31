Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2025 01:23
Meslek Ortaokullarının Yaygınlaşması

4 ilde proje kapsamında bu yıl 7.sınıf düzeyinde açılan meslek ortaokulları tüm illerde ne zaman uygulanacak, daha alt kademeler için uygulanacak mı ve bu okullar meslek liseleri bünyesinde mi yer alacak bilgi sahibi olan var mı?

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