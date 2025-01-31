KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


31 Ocak 2025 01:47
DHMİ Apron memurluğu atamaları ve atama düşünceleriniz

Arkadaşlar merhaba. Havacılık mezunuyum ve Apron memurluğu istiyorum. Puanım 86,55 olmakla branşımda 87. sıradayım. Sizce bu sıralama ve puanla atanabilir miyim ? Bilgisi olan arkadaşlar, sizce Türkiye'de apron memuru ihtiyacı var mı, sonraki alımdan beklentiniz nedir ?

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