Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 01:53
Bağlı, ilgili, ilişkili

Bu terimler tam olarak ne anlama gelmektedir? Bütçe, idare vb. yönünden farkları nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTSE Mülakat sonrası yorumlar2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK'da çalışan arkadaşlarDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Hatay'da kiralık ev bulmak kolay mı? Hatay toparlanabildi mi?Yeni 3600 ek gösterge taslağı yolda.

Sözlük

yaşlandığını fark etmek 3 her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 1 kaynana dili 3 vişne 1 supporters 3 küslüğü bitirmek için yeni yılı bekleyenler 2 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 4 bayram telaşı 1 punto 1 Kaynana şekeri 6

Son Haberler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiVergi müfettişlerine eş durumu nakli düzenlemesiAkademik personelin etik ihlalinde disiplin cezası uygulanabilir mi?31 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıEsir takasında 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları