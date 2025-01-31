Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Ocak 2025 11:22
İlk işe kendi ilinde başlamak.

Arkadaşlar internette sık rastladığım fakat nasıl yapıldığını anlamadığım bir konuda bilgilenmek istiyorum. Mesela İstanbul'da ikamet eden birinin ataması Ankara'ya çıktı. İstanbul'da işe başlayabilir mi? Ekpss atamalarında oluyormuş diyorlar ama nasıl yapıldığını öğrenemedim.

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