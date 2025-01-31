Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ocak 2025 12:19
Üst Öğrenim Bitiren Tekniker veya Programcı

Merhaba üst öğrenim olarak Endüstri Mühendisliği bitiren tekniker unvanlı biri ile aynı üst öğrenimi tamamlayan programcı unvanlı biri aynı maaşı mı alır? Mühendislik okumaktayım tekniker veya programcı kadrosuna yükselme sınavıyla geçebilirim. tecrubeli biri yardımcı olursa sevinirim. ona göre bir kadro seçeceğim.


zoradamm
Aday Memur
31 Ocak 2025 12:20

yani mühendislik bitiren biri için tekniker kadrosu mu programcı kadrosu mu avantajlı olur?

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