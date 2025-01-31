Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


31 Ocak 2025 12:58
Alfabeyi takip ederek cümle kurma oyunu

Alfabenin harflerini sırayla kullanarak

Yeni cumlecikler yapalim mi?

A. Akşama çayın yanına ne yapsam?

B....

C...

( Ğ..yi atlayabiliriz;)

Hadi başlayalım iyi eğlenceler


Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 12:59

B.bence bi portakallı kek yapmali


Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 13:01

C.canim istemiyor ama neyse


Beyaz Vadii
Genel Müdür
31 Ocak 2025 14:03

Oyununuz hayırlı olsun ^-^

Ç- Çay içeyim dedim yine bitirmişler.


Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 14:19

D.dileklerin ve niyetin güzel teşekkürler *)


turkca
Müsteşar Yardımcısı
31 Ocak 2025 14:27

E.Elbette beklediğine değecektir. :*


Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 14:37

F .fikirler ve insanlar guzel oldukca buna inanıyorum


turkca
Müsteşar Yardımcısı
31 Ocak 2025 15:03

G. Gönül Uykuda arkadaşımla düşüncelerimiz farklı değil.


Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 15:10

H.Her haliyle güzel insanlar lazim bize .bilmukabele turkcanim**


turkca
Müsteşar Yardımcısı
31 Ocak 2025 15:15

I . Işınlanma diyorum; keşke böylesi güzellikler aracılığıyla olsa Gönül Uykuda :*

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