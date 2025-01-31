Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


31 Ocak 2025 14:21
Market alışverişi

Geçen hafta Bankkart?ın Bonveno Marketlerde geçerli olan 50 TL Bankkart Lira kampanyasını gördüm ve hemen denemeye karar verdim. Gerçekten de harika bir fırsat. Marketten alışverişimi yaparken, alışverişin sonunda Bankkart Lira?yı hemen kartıma yansıttılar. Hem ihtiyacım olan ürünleri aldım hem de 50 TL indirim kazandım, hem cebim rahatladı hem de kampanyadan faydalandım Başta bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ama ödeme anında Bankkart Lira'nın anında yansıması gerçekten pratik oldu. Bir yandan da market alışverişini yaparken, ?Keşke her alışverişte böyle kampanyalar olsa!? diye düşünmedim değil.

Kesinlikle tavsiye ederim, hem ihtiyacınız olan ürünleri alıyorsunuz hem de Bankkart sayesinde ekstra avantaj sağlıyorsunuz. Bir dahaki sefere daha fazla ürün almak için sabırsızlanıyorum!

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