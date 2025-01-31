Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


31 Ocak 2025 14:29

Herhangi bir yerde siyasi konular konuşulacak kadar özgür müsünüz?
özgür müsün görelim.

Bu ankete 57 dakikada, 2 kişi oy kullandı

özgür müsün görelim.

Gönül Uykuda
Aday Memur
31 Ocak 2025 14:44

Hayır tabiki ya gerici ya trop ya yobaz .düşüncene göre yafta var .sagolsun lar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Aşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeEy hayat ses verKelime OyunuAlfabeyi takip ederek cümle kurma oyunuHabbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir Kalbin Sahibi'nin yetim sözleri..Sessiz

Sözlük

Hav hav hav 2 sarışın kadın vs esmer kadın 1 atlas 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 2 kaynana dili 1 gamze 2 asa 2 baş belası 1 punto 4 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 1

Son Haberler

YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldıMezarlıkta kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybettiİnşaatta beton kalıbı patladı: 3 işçi göçük altında kaldıDrift atan ehliyetsiz sürücüye şok cezaAydın merkezli 10 ilde içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları