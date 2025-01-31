Milli Savunma Bakanlığı Hizmetli

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTSE Mülakat sonrası yorumlar2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK'da çalışan arkadaşlarDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)İş Güvenlik Uzmanı çalıştırılmasıDiplomat Eş DurumuÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları