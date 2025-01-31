Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 14:42
Milli Savunma Bakanlığı Hizmetli

kadrosunda vardiya var mıdır? bir de tam olarak ne iş yapar hizmetli nerden öğrenebilirim?

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