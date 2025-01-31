süt izni yemek molası mesai saati

Ben süt iznindeyim, mesai saatimiz normalde 8-17 ya biz serviste öğle arası yapmıyoruz,8-16 oluyor mesaimiz. Ben 3 saat eksik çalışıyorum 1 buçukta çıkıyorum.Sorumlum diyor ki yemek yersen 2'de çıkmak zorundasın.Ben bazen iş yoğunluğundan zaten gidemiyorum birkaç gün gittim işim yoktu toparlamıştım, ve azarlandım yemeğe gittiğim için. yemek yemek hakkım mı değil mi

Ben süt iznindeyim, mesai saatimiz normalde 8-17 ya biz serviste öğle arası yapmıyoruz,8-16 oluyor mesaimiz. Ben 3 saat eksik çalışıyorum 1 buçukta çıkıyorum.Sorumlum diyor ki yemek yersen 2'de çıkmak zorundasın.Ben bazen iş yoğunluğundan zaten gidemiyorum birkaç gün gittim işim yoktu toparlamıştım, ve azarlandım yemeğe gittiğim için. yemek yemek hakkım mı değil mi