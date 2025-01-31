Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ocak 2025 15:08
Artırımlı Ekders Mahkeme Kararı

Şimdi arkadaşlar bir ilin 1. idare mahkemesinde yöneticilerin artırımlı ekders almasını haklı bulan karar çıkmışken 2. idare mahkemesinde farklı bir sonuç çıkabilirmi sizce konu sonuçta birebir aynı.


E.Kayı Han
Editor
31 Ocak 2025 15:09

Farklı karar çıkabilir

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