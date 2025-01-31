Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Ocak 2025 15:31
Alan değişikliği her il içi- il dışı tayin döneminde açılmalıdır

öğretmenin lisans düzeyinde mezun olduğu bir başka alana geçmesinin kimseye zararı bulunmamaktadır, aksine norm fazlalarını eritebilecek bir çözümdür, zira açık olmayan bir kadroya değil açık olan kadroya geçiş yapılacaktır

İç içi ıl dışı gibi her tayin döneminde bu hak bölge sınırı olmadan verilmelidir

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