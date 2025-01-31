Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 16:43
Kadroludan Kadroluya Geçiş

Bulunduğum kurumda şoför kadrosunda 9/1 dereceli memurum.(2020 Ortaöğretim KPSS ile atandım) İBB nin yayınladığı kadrolu 9 dereceli İtfaiye kadrosuna 2024 Önlisans KPSS ile atanabilir miyim. Özlük hakları farklı oluyor benzer kadroda değil ve Herhangi bir önlisans mezunu olarak başvuracağım. Çalıştığım kurum bana muvafakat verir mi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTSE Mülakat sonrası yorumlarSGK'da çalışan arkadaşlarDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)İş Güvenlik Uzmanı çalıştırılması2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Hatay'da kiralık ev bulmak kolay mı? Hatay toparlanabildi mi?

Sözlük

gamze 2 Sultanahmet camii 1 Kaynana şekeri 3 kamkat 1 Erkek çocuk hayranlığı 2 Yayalara yol vermek 1 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 1 punto 4 Bugün olanlar 4 tavuğa çikolata yedirip kinder yumurta bekleyen adam 3

Son Haberler

Bakanlıktan Bartın'daki 'sahte rapor' soruşturmasına ilişkin açıklamaDüğünde halay çekerken kalp krizi geçirip, öldüDolar 35,85 TL'ye yükseldiKılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli olduAltının kilogram fiyatı 3 milyon 205 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları