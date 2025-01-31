Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


31 Ocak 2025 16:47
Kadrolu dan kadrolu ya geçiş

Arkdaşlar bi kurum damdan istifa edip başka kuruma kadrolu atanmak için bekleme süresi ne kadar not (ikiside kadrolu)

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