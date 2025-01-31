Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2025 17:02
Özel sektör eş durumundan tayin

Merhaba, ben özel sektörde çalışıyorum. Şirket İstanbul merkezli ancak ben 4 yıldır uzaktan çalışıyorum Mersin'de. Eşim sağlık bakanlığında hemşire eş durumundan Mersin'e tayin isteyebilir mi ?

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