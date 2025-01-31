Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2025 17:40
Eş tayini ve pdc

Merhabalar, 1. Bölge C grubunda görev yapıyorum.

Yine aynı 1. Bölge C grubunda bir İl'e eş tayini istediğimde sonuç ne olur red gelme ihtimali var mı?

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