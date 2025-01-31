Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 18:40
Hitap yardım

Hitap ta 4 b sözleşmeli den geçen süreler yazar,mı Hizmet süresine dahil edilir mi .


Eren.6161
Aday Memur
31 Ocak 2025 19:42
evet
Toplam 1 mesaj

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