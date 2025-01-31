KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Ocak 2025 19:01
Halkla ilişkiler ve tanıtım lisans ve önlisans

Halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve iletişim fakültesi mezunları olarak birlik olmaya toplanmaya çalısııp etkinlik yapıyoruz bize katılmak isteyenler telegram grubumuza bekleriz aktif olursak ilanlarda bizden alımlar daha çok artar

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MSB sözlü mülakatÖnlisans mezunu,lisans okurken memur olarak atanabilir mi,ilişki kesmek gerekir mi ?

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