Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2025 20:00
Arsamı yakınımın üzerine devredeceğim

arkadaşlar merhaba bir arsam var onu bi yakıınımın üzerine vermek istiyorum ilerde tekrar üstüm alacam ona güveniyorum ama işimide sağlama almak istiyoorum senet falan alsam olurmu yada ne yapabilirim ne tavsiye edersiniz?


Sbz1dftd
Şef
31 Ocak 2025 20:32
kimseye güvenme kardeşim arsanı kimsenin üzerine veripte düşman sahibi olma. verme verme verme.... üzerinde durması gerekmiyorsa git saat altın al

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
31 Ocak 2025 21:51
iki senede arsa değeri iki katına çıkabilir. senet işi de yaş. satar arsayı öder senedini bakar işine.

Srkan112
Memur
01 Şubat 2025 02:36
Zorla kendinizi dolandırmaya yer arıyorsunuz helal olsun

Fotpay
Aday Memur
01 Şubat 2025 04:09
Eğer "arsam giderse helali hoş olsun" diyebilecekseniz sıkıntı olmaz. Ama ölümlü dünya. Allah korusun o yakınınızın başına bir şey gelirse bu sefer onun bütün mirasçılarına ayrı ayrı ulaşıp derdinizi anlatma ve ikna etme durumunda kalırsınız. Buna hepsi birden olumlu bakmayabilir. Güvence için sözleşme yapılabilir ama bu durumda da devir işleminin gerekçesi ve gerçekliğine ilişkin çok soru/n ortaya çıkar.

diyorumki06
Şef
01 Şubat 2025 08:02
tahdit koyarsın tapuya ama madem guveniyorsun niye tahdit koyuyorsun diye gönül koyabilir yakının. mal mı kaciriyorsun neden böyle bir amacın var bilmiyorum ama riskli ise girecegine vergi gelirin devletin kasasına girsin

kingking
Aday Memur
01 Şubat 2025 08:22

nasıl bir sözleşme ayrıntı verebilirmisin acaba

Fotpay, 4 saat önce
Eğer "arsam giderse helali hoş olsun" diyebilecekseniz sıkıntı olmaz. Ama ölümlü dünya. Allah korusun o yakınınızın başına bir şey gelirse bu sefer onun bütün mirasçılarına ayrı ayrı ulaşıp derdinizi anlatma ve ikna etme durumunda kalırsınız. Buna hepsi birden olumlu bakmayabilir. Güvence için sözleşme yapılabilir ama bu durumda da devir işleminin gerekçesi ve gerçekliğine ilişkin çok soru/n ortaya çıkar.
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