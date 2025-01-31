Arsamı yakınımın üzerine devredeceğim

Eğer "arsam giderse helali hoş olsun" diyebilecekseniz sıkıntı olmaz. Ama ölümlü dünya. Allah korusun o yakınınızın başına bir şey gelirse bu sefer onun bütün mirasçılarına ayrı ayrı ulaşıp derdinizi anlatma ve ikna etme durumunda kalırsınız. Buna hepsi birden olumlu bakmayabilir. Güvence için sözleşme yapılabilir ama bu durumda da devir işleminin gerekçesi ve gerçekliğine ilişkin çok soru/n ortaya çıkar.

Eğer "arsam giderse helali hoş olsun" diyebilecekseniz sıkıntı olmaz. Ama ölümlü dünya. Allah korusun o yakınınızın başına bir şey gelirse bu sefer onun bütün mirasçılarına ayrı ayrı ulaşıp derdinizi anlatma ve ikna etme durumunda kalırsınız. Buna hepsi birden olumlu bakmayabilir. Güvence için sözleşme yapılabilir ama bu durumda da devir işleminin gerekçesi ve gerçekliğine ilişkin çok soru/n ortaya çıkar.