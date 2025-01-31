Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Ocak 2025 20:00
Bilen biri yardımcı olabilirmi?

arkadaşlar merhaba bir arsam var onu bi yakıınımın üzerine vermek istiyorum ilerde tekrar üstüm alacam ona güveniyorum ama işimide sağlama almak istiyoorum senet falan alsam olurmu yada ne yapabilirim ne tavsiye edersiniz?

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