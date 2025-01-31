KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


31 Ocak 2025 20:39
Yedek Astsubay/18 yaş altı hagb kararı

Merhaba arkadaşlar 29 ocakta açıklanan sınıflandırma sonucunda Ankara mamak yedek ast seçildim. 18 yaş altı bir davadan hagb kararım bulunuyor. Erliğe düşme gibi bir durumum olur mu ? bilgili kişiler yardım edebilir mi ?

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