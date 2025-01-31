Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ocak 2025 21:41
2024 ocakta tayin oldum
normalde 2 yıl görev yapmam gerekiyor ama bazıları yeni yönetmeliğe göre 1 yıl doldurursam tayin olabilirim diyor doğrumu

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